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Haberler Ekonomi Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alıyor

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alıyor

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

27.02.2023, 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 10:09

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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