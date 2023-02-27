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Haberler Ekonomi Borsa Istanbul, alınan önlemlerle dengelendi

Borsa Istanbul, alınan önlemlerle dengelendi

27.2.2023

Borsa Istanbul, alınan önlemlerle dengelendi
BORSA İstanbul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artan risk algısıyla dalgalı bir döneme girilirken, alınan önlemlerle dengelenme çabalarının öne çıktığı gözlemleniyor. Alınan önlemlerle hisse geri alımında bürokratik süreçler kısaltıldı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı fonlarının asgari hisse bulundurma yükümlülükleri artırıldı. Geçen hafta da dengelenme çabalarının öne çıktığı gözlemlenen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,63 artışla 5.058,75 puana çıkarak deprem öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti.
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