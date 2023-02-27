Depremzedeye yardıma koştu, tazminatsız atıldı

İzmir'den arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine giden Sinan Demir (26) isimli işçinin çalıştığı fabrikadan tazminatsız işten çıkarıldığı öğrenildi. Demir, "İş yerimden gitmeden önce izin istedim, vermediler. Önüme boş kağıt koyarak istifamı yazmamı istediler. Daha sonra telefonda bir hafta izinli olduğumu söylediler, ardından ihbarname hazırlayıp işten çıkışımı vermişler. Döndüğümde güvenlikçiler beni içeri almadı. Bana oyun oynadılar. Eşyalarımı kapının önüne koydular" dedi. Bornova'da bulunan Sargın Prefabrik fabrikasında 4 yıldır soğuk demir kaynakçısı olarak çalışan Demir, 6 gün boyunca işe gitmediği gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia ederek, "Aileme söyleyemedim. 10 aylık bebeğim var, eşim öğrenirse etkilenir" diye konuştu. Şirketten yapılan açıklamada ise "Bahse konu çalışan işyerini izinsiz şeklide terk etmiş ve hemen akabinde bel ağrısı nedeniyle 8-11 Şubat tarihleri arasında manidar bir şekilde rapor almıştır. Gerçekten bel ağrısından raporlu bir kişinin deprem çalışmalarına katılmasının ne kadar doğru olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İşverene yapmış olduğu hakaret, raporlu olduğu halde şirkete bildirimde bulunmadan şehir dışına çıkması nedenleriyle hizmet akdine haklı nedenle son verilmiştir" denildi.

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