Konteyner kentlerde mobil ofısler iş imkanı sunacak

Depremin etkilediği 11 ilde şirketlerin, sanayi bölgelerinin yeniden çalışması, ekonomik ve sosyal yaşamın yeniden canlanması için tüm imkânlar seferber ediliyor. İlk adımda toplum yararına işlerde 21 bin kişiye iş kapısı açılırken, konteyner kentlerde iş fırsatı sunacak mobil ofis üniteleri kurularak, gençlere staj ve istihdam olanakları sağlanacak. Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tespit etmek için sahada çalışıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaralarını sarmak için çalıştıklarını söyledi. Kurum yetkilileri depremden etkilenen ve iş arayan vatandaşların kaldıkları yurt, misafirhane, otel gibi konakladıkları yerleri ziyaret ederek kayıtlarını alıyor ve güncelliyor. İstihdam sağlamak isteyen işveren, sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile işveren birliklerinden de açık iş talepleri alınıyor.



90 BİN AÇIK İŞ FIRSATI

Olağanüstü hal ilan edilen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 21 bin kişilik istihdam yaratıldı. Bunun için de 1.5 milyar liralık kaynak aktarıldı. İŞKUR, depremin etkilendiği kentlerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışıp farklı illere gidenlere de iş fırsatı sunuyor. Meslek sahibi, imalat ve hizmet sektörlerinde deneyim kazananlara yönelik yaklaşık 90 bin açık iş bulunuyor. OHAL kapsamındaki illerde kamuda çalışanlardan 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakların veya uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışmaya tabi tutulacakların durumları hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valiliklerince değerlendiriliyor. İdari izinliler görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılıyor ve mali sosyal haklarını alıyor. İstihdamın korunması ve bölgede hayatın normale dönmesi için işçilere çalışmadıkları süre için kısa çalışma ödeneği ile ücret desteği veriliyor. Uygulama için işverenin İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İş müfettişlerinin uygunluk tespiti beklenmeden ödemeler gerçekleştiriliyor. Kısa çalışma başvuruları da e-devlet üzerinden yapılıyor, ödemeler işçilerin hesaplarına yatırılıyor. Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneğinde ikinci ödemeler 21 Mart'ta yapılacak.



2.7 MİLYON SİGORTALI VAR

Depremden etkilenen illerde 2.7 milyon SSK ve Bağ- Kurlu aktif sigortalı bulunuyor. İşveren 8 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilen illerde istisnai durumlar dışında çalışanın işine son veremeyecek. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde de iş akdinin sona ermesi, fesih yasağının ihlali anlamına gelmeyecek. Fesih yasağına aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren hakkında, her işçi için bir aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak. Kararname, sadece işveren için iş akdini fesih yasağı getiriyor. İşçi açısından fesih yasağı bulunmuyor.



Öte yandan deprem bölgesindeki konteyner kentlerde mobil ofis kurulması çalışmaları sürerken, Kalyon Konteyner Kent'te depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik tüm sosyal donatı alanları yer alıyor.



HAZAL ATEŞ / ANKARA

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