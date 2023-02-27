Meclis yarın mesaiye EYT ile başlıyor

Meclis Genel Kurulu, yarın çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurulun ana gündem maddelerinden birinin deprem ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olması bekleniyor. TBMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat itibariyle devam edecek. Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. EYT ile ilgili teklifin yasalaşması için mesai yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını ilerleyen tarihlerde dolduracaklarla birlikte EYT düzenlemesiyle emekli olacakların sayısı, 4 milyon 800 bin kişiyi bulacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Milyonlarca insanın devlete olan borçlarını yapılandırma fırsatı sunacak yasal düzenleme de ana gündemlerden birini oluşturuyor. Vergi, prim, trafik cezası, köprü geçiş parası, KYK ve GSS borçları, idari ve adli para cezaları, belediyelere olan emlak vergisi, su, çevre temizlik vergisi gibi borçlar yasanın kapsamında bulunuyor.



BURCU ŞEN/ANKARA

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