Nurdağı’nda sosyal donatı alanları da hayata geçirildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi. Bakanlığa bağlı TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut ve özel sektör işbirliğiyle bölgedeki yaraları sarabilmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Nurdağı ilçesindeki konteyner kentlerde depzemzedeler için sosyal donatı alanları da hayata geçirildi. İlçede kurulan konteyner kentlerin içerisinde sosyal market, kuaför, okul, oyun parkı, mescit ve basketbol sahası gibi pek çok sosyal yapı yer alıyor. Vatandaşların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için kurulan psiko-sosyal merkezleri de kesintisiz çalışmalar yürütüyor. Kurum, vatandaşların tüm ihtiyaçlarına yetişebilmek için mücadele ettiklerini vurguladı.



MURATHAN YILDIRIM

DİĞER