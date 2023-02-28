Afetzedelere çadır üretiyorlar

KEMALPAŞA Mopak Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Halk Eğitimi Merkezi ile iş birliği halinde çadır üreterek deprem bölgesine gönderiyor. Okulda kurulan atölyede, halk eğitimi merkezinde görevli öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler çadırın kumaşlarını dikiyor. Çadırların iskelet kısımları ise okulun öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanıyor. Okul Müdürü Hamit Dursun, "5 günde 9 çadır ürettik, hedefimiz 100 çadıra ulaşmak. İmal ettiğimiz 210 sobayı da gönderdik. Herkes gönüllülük esası ile çalışıyor. Attıkları her ilmekte büyük bir heyecan duyuyorlar" diye konuştu.

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