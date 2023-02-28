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Haberler Ekonomi AOSB’nin yeni başkanı Karace

AOSB’nin yeni başkanı Karace

28.2.2023

AOSB’nin yeni başkanı Karace

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu'nda son anda sürpriz başkan adayı olarak ortaya çıkan Cenk Karace, 20 yıldır AOSB'ye başkanlık yapan Hilmi Uğurtaş'ı 9 oyla geçerek kurumun yeni başkanı oldu. 2003 yılından beri İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi başkanlığını yürüten Hilmi Uğurtaş dönemi, 20 yıllık sürecin sonunda noktalandı.

Hilmi Uğurtaş

TOLKAR Makine firmasının ortağı olan, Karşıyaka Spor Kulübü'nde de yıllarca yöneticilik ve başkanlık yapan Karace, "Bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünenlerin adayı olarak seçimi kazandık. Bölgemizin sorunlarını çözmek, sanayicilerimizin taleplerini yerine getirmek için tüm ekibimle birlikte geceli gündüzlü çalışacağız" dedi.

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