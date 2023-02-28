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Haberler Ekonomi Bölgede 1 milyar dolarlık sigortalı hasar tespit edildi

Bölgede 1 milyar dolarlık sigortalı hasar tespit edildi

28.2.2023

Bölgede 1 milyar dolarlık sigortalı hasar tespit edildi
11 ilde etkili olan depremlerin ardından sigorta şirketleri sahaya inerek hasar tespit çalışmalarında bulundu ve ödemelere geçti. Yapılan incelemelerde 1 milyar dolar hasar belirlendi. Depremden zarar görenlere ayrı hat açılarak hizmet verilmeye başlanırken, sahada da hasar iletişim merkezleri kuruldu. Bu arada Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) dün itibarıyla 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi. DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Alo DASK 125, e-Devlet ve dask.gov.tr kanallarından alınan hasar ihbar başvuru sayısı 290 bin 558'e ulaştı.
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