Bölgedeki 400 bin esnaf için seferberlik

DEPREMLERİN ardından bazı il ve ilçe merkezlerinde hayat tamamen dururken organize sanayi sitelerinden esnafa kadar şehirlerin yeniden harekete geçebilmesi için de seferberlik ilan edildi. Depremin yaşandığı 11 il ve ilçelerdeki yaklaşık 400 bin esnafın, tüccarın ayağa kalkması, gidenlerin geri dönmesi için geçici ticari alanlar oluşturulacak, konteyner çarşılar kurulacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bölgedeki göçün önlenmesi için çarşıların acilen kurulması gerektiğini belirtirken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, geçici süreyle de olsa konteynerlerde ticaret imkânı sağlanmasını istedi. Deprem bölgesinde en çok binaların altındaki lokantacılar olmak üzere binlerce esnaf ciddi yara aldı. Esnaf, hasar görmeyen binalardaki iş yerlerini açmaya başlarken bölgede ticari faaliyetlerin yeniden başlaması için birinci adımda geçici işyerleri kurulacak. Az hasarlı üretim merkezlerinde gerekli altyapı çalışmaları, makine revizyonları, tadilatlar yapılacak. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve diğer illerde ekonomik hareketliliğin yeniden sağlanması için şehirlerin belli yerlerine konteyner çarşılar yapılacak.

ÖNCELİK ÇARŞILAR OLMALI

TESK Başkanı Palandöken bölgedeki çarşıların acilen yeniden kurulması gerektiğini belirterek, "Bölgeye ekonomik canlılık getirilerek diğer göç önlenmeli. Bölgenin ayağa kalkması için esnafın güçlenmesi gerekiyor. İnsanların elinde sermaye yok, yeni hayat kurmanın maliyeti yüksek. O bölgede istihdam edilmeleri önemli. Bu illerin yeniden ayağa kaldırılması için koordinasyon içinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bölgedeki esnafımızın borçları ertelendi. Cumhurbaşkanımızın talimatı var, uzun vadeli kredilerle destek sağlanacak" dedi. TESK'in internet sayfasında bölgedeki esnafa yönelik bilgi talep formu oluşturulduğunu belirten Palandöken, "11 ilimiz, ilçelerdeki esnafımızın durumu, işyerlerinin hasar tespiti gibi ayrıntıların yer aldığı bir form oluşturduk. Esnafımızın acil ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verilecek" diye konuştu.

GEÇİCİ TİCARET ALANI LAZIM

Malatya merkezde perakende kayısı ticareti yapan işletmeler depremde büyük zarar görürken Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmeler düşük kapasitelerle de olsa üretime başladı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hızlı bir şekilde geçici ticaret alanlarının belirlenmesi gerektiğini belirterek "Yıkılan, hasar alan binalar işyerleri ciddi mağduriyet doğurdu. Şehrini bırakmayan esnafın ve tüccarın kalmaya devam etmesi, gidenlerin de geri gelmesi için uygun alanlar belirlenerek çeşitli sektörlere tahsis edilmesi gerekiyor. Geçici süreyle de olsa konteynerlerde ticaret yapmalarının önü açılmalıdır. Oda olarak gerekli organizasyonu yapmaya hazırız. Büyükşehir Belediye binası gibi büyük alanlarda kurulacak konteyner çarşı sistemi ile firmaları yeniden ayağa kaldırmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı

LOJİSTİK, İŞGÜCÜ HAMMADDE TEMİNİ

MALATYA Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, en büyük sıkıntının perakende işletmelerin yıkılması olduğunu belirterek, "Yurt dışından talepte bulunan firmalardan istemiş olduğumuz süreler dolmaya başladı. Çok ivedilikle geçici çarşılar kurmak zorundayız" diye konuştu. Bölgedeki fabrikalarda üretimin başlamasıyla lojistik, iş gücü, ham madde temini gibi ihtiyaçların ortaya çıkmaya başlayacağını ifade eden Özcan, ihracat ve iç piyasa için ürün temin edip ihtiyaçları karşılamak için yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.

HAZAL ATEŞ