‘Fırsatçılığa göz yummayız’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem felaketi sonrasında yapılan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri açıkladı. Deprem bölgesinde konuşan Bakan Nebati, Kredi Garanti Fonu'nun limitinin 100 milyar lira oranında artırıldığını ve 350 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Çiftçilere 3,4 milyar liralık ödemenin de yapıldığını vurgulayan Bakan Nebati "Milletimizin hemen her ferdi birlik olurken bir kesim fırsatçılık yapmaya tenezzül etmiştir. Bu durum her şeyden evvel bizim geleneklerimize uygun değildir, son derece de yakışıksız bir tavırdır. Bu duruma kesinlikle göz yumacak değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

AFAD başta olmak üzere kamu ve kuruluşlarının acil nakitlerini karşılamak için 100 milyar lira kaynak ayırdıklarını ifade eden Bakan Nebati, "AFAD'a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız. Depremden zarar görenlere 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım sağlıyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenlere 100 bin lira nakdi yardım sağlıyoruz. Kira yardımı da 3 ile 5 bin lira. Evleri 1 yıl içinde tamamlayarak bakanlık olarak tüm desteği veriyoruz. TOBB Başkanımız ve STK temsilcileriyle ayrıntılı toplantı yapacağız" dedi.

TAKSİT SÜRELERİ UZATILDI

Deprem felaketinin vatandaş ve iş dünyasının üzerindeki etkileri için vergisel düzenlemeleri devreye aldıklarını kaydeden Nebeti şunları söyledi: "Mücbir sebep hali nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimizin vergiyle ilgili yükümlülüklerini erteledik. Salgın döneminde devreye aldığımız yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşların Şubat'tan Temmuz'a kadar olan ödeme sürelerini uzattık. Prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar taksitlendirilen borçların yüzde 10'unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık. 250 milyar liralık KGF paketinde toplam kredi hacmini 350 milyar liraya çıkardık. Bankalarımızın daha uzun vadelerde kredi kullandırabilmesine imkan sağladık. Kredi kartlarında uygulanan taksit süreleri deprem bölgelerindeki vatandaşlar için iki katına çıkarıldı."

'OMUZ OMUZA YOL ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

DEPREMIN iş gücü piyasalarında oluşturabileceği hasarı gözeterek kısa çalışma ödeneği için çalışma hazırlandığını ifade eden Nebati sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğal afet sigortaları kapsamında ödemelere başladık. 1 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi ve devam etmektedir. Deprem bölgesinde 3,4 milyar TL'lik destek çiftçilerin hesabına yatırılmıştır. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların azalması için önemli katkı sağladık. Bölgenin yeniden ihya ve inşası kapsamında fiyatı sabitleme kararı alarak iş dünyasının duyarlı mensuplarına milletimiz adına teşekkürü borç biliyorum. Oluşan her yaranın sarılmasında, bölgenin ihya ve imarı için tüm gücümüzle çalışacak omuz omuza yol almaya devam edeceğiz."