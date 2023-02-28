Karadeniz gazı Mart’ta, Akkuyu yıl sonunda devrede

Türkiye'yi sarsan asrın felaketi nedeniyle tüm iş makineleri enkaza müdahale etmek için deprem bölgesine götürülürken, bu durum halihazırda ilerleyen işlerin de yavaşlamasına sebep oldu. Dev projelerde iki haftalık bir kayıp yaşanırken bu kaybın telafisi için enerji alanında tüm çalışmaları hızlandırmak için kollar sıvandı. Bu kapsamda Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ve Karadeniz'in gazının evlere ulaştırılması çalışmalarında normal takvime geri dönüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Türkiye'nin ilk Nükleer Güç Santrali (NGS) olacak olan Akkuyu'da denetimlerde bulunarak çalışmaları yerinde takip edecek. Bakan Dönmez, Akkuyu'nun yılsonuna kadar yetiştirilmesi talimatını yineleyecek. Karadeniz gazının martta evlere ulaştırılması için tam mesai yapılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK