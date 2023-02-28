Sındırgı’da 50 ev afetzedelere açıldı

TÜRKIYE'YI derinden etkileyen depremlerin ardından ülke genelinde yardım kampanyaları artarak devam ederken, Balıkesir Sındırgı'da "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında hayırseverlerin boş duran 50 evi depremzedelerin kullanımına sunuldu. Deprem Koordinasyon Merkezi organizasyonunda ilçeye gelen 200'ün üzerinde afetzedenin tüm ihtiyaçları, belediye, kaymakamlık ve vatandaşlarca karşılanıyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Afetzede kardeşlerimiz ilçede hayırseverlerin kullanmadıkları evlerine yerleştirildi. Sındırgı Deprem Koordinasyon merkezine başvurarak eşyalarınızı vatandaşlarımıza ulaştırabilirsiniz" diye konuştu.

SUAT SALGIN