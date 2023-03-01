Atatürk OSB’de Cenk Karace dönemi

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu'nda sürpriz aday Cenk Karace, 20 yıllık Başkan Hilmi Uğurtaş'ı 9 oyla geçip koltuğu devraldı. Çiğli'de AOSB Başkanı Uğurtaş, son anda aday olan Karace karşısında 170 oya karşı 179 oyla yenilgiye uğradı. Karace'nin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Cem İnam, Melih Dirin, Fesih Demirer ve İlker Ergüllü. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Akın Özbek, Serkan Göksel Mamacı, Emre Talay, Gökhan Aksın ve Erdinç Yapan oldu. Denetim Kurulu Asil Üyeleri, Durmuş Kara ve Hasan Yıldırım olurken yedek üyeleri Mehmet Özileri ve Ömer Güler oldu. OSB Üst Kuruluşu'nda ise asil üye olarak Ali Dirin, Cenk Karace, Cem İnam, Mehmet Kızılkan; yedek üye olarak Efrahim Çekiç, İlker Ergüllü, Ahmet Çınar ve Akın Özbek yer aldı.

MERT ALPDÜNDAR