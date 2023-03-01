BOTAŞ, sanayi gazında indirime gitti

BORU Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Mart ayı itibariyle elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.95 ila 26.12 arasında indirime gidildiğini açıkladı. BOTAŞ'ın internet sitesinde Mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

DOĞALGAZDA Mart'ta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Mart'ta uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için bin metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğalgaz fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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