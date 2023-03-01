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Haberler Ekonomi İzmir'den Hatay’a ‘Yerel Basın Yasasın’

İzmir'den Hatay’a ‘Yerel Basın Yasasın’

1.3.2023

İzmir’den Hatay’a ‘Yerel Basın Yasasın’

İZMİRLİ gazeteciler, depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay'daki meslektaşlarıyla kardeşlik köprüsü kuruyor. Neredeyse 100'ün üzerinde basın kurumunun olduğu Hatay'da, 13 basın emekçisi göçük altında hayatını kaybetti. Sağ kurtulan basın emekçileri ise kurumlarının bulunduğu binaların yıkılmasıyla işsiz ve ekipmansız kalarak, mesleğini yapamayacak duruma geldi. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, 'YEREL BASIN YAŞASIN!' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, aynı isimle çıkacak olan özel gazeteden elde edilen gelirle ekipman alınarak, Hatay'daki basın mensuplarına teslim edilecek. Projeye İzmir merkezli 9 günlük gazete destek verecek.

MERT ALPDÜNDAR

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