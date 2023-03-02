Aselsan 81 ülkeye ihracat yapıyor

ASELSAN'IN yıllık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 büyüyerek 35.3 milyar liraya ulaştı. ASELSAN bu yıl da sürdürülebilir ve güçlü büyümesine devam ettiğini açıkladı. Genel Müdür Haluk Görgün, "Deprem bölgesinde görev yapan devlet kurumlarının aramakurtarma ekipleri için haberleşme cihaz ve sistemleri, termal kameralar, güneş enerjili kamera sistemleri, yaka kameraları, solunum cihazları gibi ASELSAN ürünlerini hızla teslim ettik" ifadelerini kullandı.

SİPARİŞİMİZ 1 MİLYAR DOLAR

GÖRGÜN, şunları söyledi: "2022 yılında yüzde 75 artış gösteren hasılatımız 35.3 milyar TL'ye ulaştı. Başarılarla dolu bir seneyi daha geride bırakırken, güçlü ve bağımsız Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılı içerisinde bugüne kadar hiç satış yapılmamış 3 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin ihracını gerçekleştirdik. Son 4 yılda kullanıcımız olan ülke sayısı, 18 yeni ülkenin eklenmesiyle 81'e ulaştı. Daha önce yurtdışına hiç satışı yapılmamış 50 farklı ürünümüz de yine son 4 yılda imzalanan satış sözleşmeleri ile uluslararası arenaya sunuldu. Yurt dışı bakiye siparişimiz 1 milyar dolar seviyesine ulaştı."

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından Hatay'da 600 yatak kapasiteli çadır kent ile ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezi'ni kurduklarını ifade eden Görgün, ilk günden itibaren ASELSAN yerleşkelerinde kurulan merkezlerde toplanan tonlarca gıda, ilaç ve giyeceği depremzedelere ulaştırdıklarını söyledi.