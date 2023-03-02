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Haberler Ekonomi Bankacılık aktifleri 14.7 trilyon lira oldu

Bankacılık aktifleri 14.7 trilyon lira oldu

2.3.2023

Bankacılık aktifleri 14.7 trilyon lira oldu
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2022 sonuna kıyasla 341 milyar 461 milyon lira artarak 14.7 trilyona yükseldi. Ocak 2023 dönemine ilişkin 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu yayımlandı. Rapora göre, Ocak'ta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 14 trilyon 688 milyar 851 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 341 milyar 461 milyon lira artış kaydederken, oransal karşılığı yüzde 2.4 oldu.
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