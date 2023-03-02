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Haberler Ekonomi Enerjisa’dan bölgede kesintisiz hizmet

Enerjisa’dan bölgede kesintisiz hizmet

2.3.2023

Enerjisa’dan bölgede kesintisiz hizmet
ENERJİSA Enerji, deprem bölgesinde halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için saha çalışmalarını sürdürüyor. Enerjisa, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adana ve Kilis ile yoğun göç alan Mersin, Ankara ve İstanbul'da müşteri hizmetlerinin verimli yürütülmesi için hizmet kanallarının aktif kullanıldığı kaydedildi. Depremden etkilenen illerde abonelik işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, Enerjisa Müşteri Hizmetleri Merkezleri, Enerjisa İşlem Merkezleri ve 444 4 372 numaralı Enerjisa Çağrı Merkezi'nden kesintisiz hizmet alabiliyor.
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