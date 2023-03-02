“EYT’lilerin hak kaybı olmayacak”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından EYT'liler şimdi emeklilik başvurusunda bulunmak ve ilk maaşlarına kavuşmak için gün sayıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 haftalık aranın ardından toplanınca ilk ele alınan konu EYT oldu. EYT Yasası, Meclis'ten siyasi partilerin mutabakatıyla geçti. Muhalefet partilerinin de desteğini aldı. Yasanın bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle emeklilik başvuruları yapılacak. EYT'liler ilk maaşlarını Nisan'da alabilecek.

KESİNTİ YAPILMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaş şartının ortadan kalkmasıyla emekli olacakların maaşlarını Nisan ayında alacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Herhangi bir endişeye gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak. Herkesin maaşı olması gerektiği gibi hesaplanacak, her hangi bir kesinti yapılmayacak" dedi. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini dile getiren Bilgin, bir sorunla karşılaşılması halinde bizzat başvuruda bulunulabileceğini dile getirdi.

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız endişelenmesin. Bu yasanın bütçeye getireceği ek yük açışından da bir sorun yok. Onların hepsi planlandı" dedi. Bilgin, "İlk maaşlar Nisan'da mı olacak?" sorusu üzerine, "Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek başvuruda bulunabilirler. Mart ayı içerisinde bu olur" dedi.

PRİM GÜN ŞARTINA GÖRE

Yasadan 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanabilecek. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı var. Prim gün sayısının doldurulması gerekecek. SSK'lı EYT'liler için 5 bin-5 bin 975 prim gün şartı, Bağ-Kur ve emekli sandığı kapsamındaki kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün şartı var. Hak sahipleri istedikleri zaman başvuru yapabilecek. Kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra e-devlet ya da SGK İl müdürlüklerinden başvuru yapılabilecek. Emekli olabilir yazısıyla birlikte işverenlerine emeklilik dilekçesi verecekler. Başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren maaşlar ödenecek.

İKRAMİYE ALABİLECEKLER

İŞVERENLERE de kıdem tazminatı desteği ve emekli olan işçiyi çalıştırmaya devam eden işverene 5 puanlık destek verilecek. Ödemeler, çalışanın işvereni ile yaptığı anlaşmaya bağlı olacak. Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, Mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

AYLIKLAR NE KADAR OLACAK?

EYT'DE aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 TL olacak. SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur'dan emekli olacaklar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira aylık alacak.