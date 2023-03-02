GEÇEN yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart'a kadar verilecek.

DEPREMZEDEYE FARKLI

6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerle mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla sözleşme bulunan mücbir sebep ilan edilen yerler dışındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos 2023 tarihine kadar verilebilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler ise 31 Ağustos 2023'e kadar ödenebilecek.