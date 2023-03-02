Medikal sektöründen Londra’da fuar atağı

MEDİKAL sektörü, Türkiye'nin sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla İngiltere'de Sağlık Turizm Fuarı düzenleyecek. Fuar organizasyonunu yapan firmanın satış müdürü Selda Kuzu, yaptığı açıklamada, doktorlar, hastane ve klinik yöneticileri ile seyehat acenteleri temsilcilerinin katılacağı fuarın 23 Mart'ta Londra'da gerçekleştirileceğini belirtti. Farklı ülkelerde medikal turizm fuarı düzenleyerek Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunmak istediklerini aktaran Kuzu, şunları kaydetti:

BU BAŞARI DAHA DA BÜYÜYECEK

"MEDİKAL turizm dünyada yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip. Türkiye bu konudaki şansını çok iyi değerlendirdi ve dünyadaki birçok ülkeden hasta alan, kaliteli ve güvenilir hizmet sunan bir konuma geldi. Bugün 1 milyondan fazla yıllık hasta girişiyle dünyanın en önemli medikal turizm destinasyonlarından biriyiz. Bu başarı daha da büyüyecek."