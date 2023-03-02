Murat Koç sağlam kentler çağrısı yaptı

MHP 25. Dönem İzmir Milletvekili ve iş insanı Murat Koç, Kahramanmaraş depreminin ardından, İzmir depreminde yaptığı "Kentler sağlıklı zemine taşınmalı" açıklamasını hatırlatarak, "Daha geç olmadan, bir canımızı daha yitirmeden bu çağrım gündeme alınmalı" dedi. Koç, uzmanların İzmir fayına dikkat çektiğini ve 17 diri fay hattı bulunduğunu belirterek, "Deprem öldürmez, hazırlıksız, plansız, programsız kara düzen yapılmış şehirler yıkılarak insanları öldürür. Büyükşehirler oluşturulurken hem tarım alanları yok edildi hem de zemin ve bina statiği hesaplanmadı. Bu sebeplerle depremlerde yıkımla karşılaşıyoruz. Yarın İzmir'de 7'nin 8'in üzerinde deprem olmayacağını kim garanti edebilir? Depremde yaşanan yıkımlar ve can kayıpları kaderimiz olmaktan çıkarılmalı" diye konuştu.

FAY HATLARINA KURMAYALIM

Yerleşim alanlarının ovalardan taşınması gerektiğini dile getiren Koç, birçok sağlam zemin bulunduğunu belirterek, "İzmir'in 5 kilometre üstünde dağlık, kayalık alanlar var. Kayadibi, Karaçam, Yamanlar, Cengizhan, Kadifekale, Pınarbaşı... Kayadibi ve Karaçam, Bornova ve Bayraklı'yı içine alabilecek kadar büyük bir alan. Buralar orman vasfını yitirmiş alanlar. Şehri buraya taşımak lazım" dedi. BİNALAR DA SİGORTALANSIN

Binaların inşa sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Koç, "Bizler denetimde gerçek bir çözüm arıyor isek, belediyeden inşaat ruhsatı çıkarılırken, sigorta tarafından arabalar nasıl kaskolanıyorsa, binalar da öyle kaskolanmalı. DASK'lara işlevsellik kazandırılmalı, güçlendirilmeli. Zamanın ekonomik koşullarına göre primleri ve aynı zamanda sorumlulukları artırılmalı. İnşaat ruhsatı alınır alınmaz, temel aşamasından tutun anahtar teslim düzeye gelene dek, her aşaması sigorta şirketleri tarafından denetlenmeli. Her işlemin onaylanmasının ardından bir üst kademeye geçilmeli" dedi.

YASAL SORUMLULUK OLMALI

KOÇ açıklamasını şöyle sürdürdü: Sigorta firmaları, binaların geleceklerinden günün şartlarına göre yasal olarak sorumlu olacakları için, denetim çok daha sağlıklı ve titiz olacaktır. Geçtiğimiz hafta, orman vasfından çıkartılan araziler Hazine'ye devredildi. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çağrı yapmak istiyorum. Bu alanların üzerine yeni kentsel dönüşüm alanı şerhi konularak, başka amaçlarla kullanımı önlenmeli.