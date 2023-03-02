Otomobil satışında en yüksek şubat ayı rekoru

SEGMENT VE GÖBDE TİPLERİNE GÖRE SATIŞLAR
Ocak-Şubat 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 90,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 51 bin 818 adetle yüzde 53,9 ve B segmenti otomobiller de 34 bin 436 adetle yüzde 35,8 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yüzde 48,9 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 28,2 payla sedan ve yüzde 20,7 payla da hatchback otomobiller takip etti.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre van gövde tipi yüzde 82,9 payla en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Minibüs gövde tipi yüzde 6,5 payla ikinci sırada yer aldı.
Söz konusu dönemde, otomatik şanzımanlı otomobiller, 68 bin 104 adetle yüzde 70,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 28 bin 91 adetle 29,2 oldu.