Bergama’daki afetzedeler katı atık bedelinden muaf

İzmir Bergama'ya gelen depremzede ailelerden Katı Atık Bedeli alınmaması için Belediye Meclisi'nde, Cumhur İttifakı Üyeleri tarafından önerge verildi. Oylamanın ardından 2023 yılı için Bergama'ya gelen ve ikamet eden depremzedelerden katı atık bedeli alınmamasına için oy birliği ile karar verildi. Boşaltılan belediye eski binası için ne yapılması gerektiğine yönelik Cumhur İttifakı tarafından verilen önerge ise, Nisan 2023 Meclis Toplantısı'na ertelendi.

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