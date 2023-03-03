Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak Öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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