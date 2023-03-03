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Haberler Ekonomi Depremzedeye fahiş fiyatla battaniye satana soruşturma

Depremzedeye fahiş fiyatla battaniye satana soruşturma

3.3.2023

Depremzedeye fahiş fiyatla battaniye satana soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından fırsatçılara göz açtırılmıyor. Özellikle deprem bölgesine gönderilecek ürünlere fahiş fiyat uygulamasında bulunan satıcılar için denetimler günden güne sıklaştırılıyor. Depremin yıkıma uğrattığı bölgelere yardım eli uzatan Marmaris'te bir otel işletmecisi, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan battaniye alımı için Denizli'deki birçok firma ile 170 liradan anlaştı. Denizli'de otelcilik sektöründe faaliyet gösteren D.K. firmanın, deprem bölgesine götürdüğü battaniyeleri teslim etmeyip, 500 liradan sattığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulununca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SEBAHATİN ALP

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