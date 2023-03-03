İstanbul’dan kaçış başladı

ASRIN felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından olası İstanbul depremi de gündeme yerleşti. Megakentte korkuyla yaşayan vatandaşlar, oturdukları binaların zeminini kontrol ettirmek amacıyla harekete geçti. Uzmanların sık sık uyarı yapması göç hareketliliğini başlattı. Türkiye'nin deprem bölgelerini araştırmaya başlayan vatandaşlar, en az riskli şehirlerden Kırklareli, Zonguldak, Edirne, Kastamonu ve Bartın'a yöneldi. İstanbullular bu kentlerde uygun ev arayışına girdi. Kent içinde güvenilir ilçeler de araştırılırken, aynı zamanda şehir dışına da göç artmış durumda. Yapılan araştırmalarda İstanbul'dan çıkışlarda 10 günde, son 20 yılın zirvesine ulaşıldığı belirtildi.

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