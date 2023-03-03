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Haberler Ekonomi Uzman ellere 250 bin liralık hibe desteği

Uzman ellere 250 bin liralık hibe desteği

3.3.2023

Uzman ellere 250 bin liralık hibe desteği
TARIM ve Orman Bakanlığı'nın uzman ellere sağladığı destek için başvurular başladı. Başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteğin verileceği "Uzman Eller Projeleri"ne e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Kırsalda yaşayan ya da yaşamayı taaddüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitimini tamamlayan kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde hayata geçirecekleri projeler için hibe desteği sağlanacak. 8 Mayıs'ta son bulacak başvurularda uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek.
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