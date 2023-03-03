Yabancı turist Türkiye’ye gelmeye devam ediyor

FRANSA merkezli AB kuruluşu bir basın kurumunda, Türkiye'nin turizm sektöründeki başarısına övgüler dizildi. Türkiye'nin dünyanın her yerinden turist çektiğine vurgu yapılan makalede, 2022'de 51 milyondan fazla turistin ziyarette bulunduğu belirtildi.

ANALİZDE geçtiğimiz yıl 16 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla, İzmir ve Kapadokya gibi ana ziyaret noktalarının depremden etkilenen bölgelerin oldukça uzak olduğu belirtilerek yıkıcı depremlere rağmen yabancı turistlerin seyahat planlarını ertelemediği de kaydedildi. Türkiye'ye ziyarette bulunan yabancı turistlerin, "Türkiye'ye seyahat etmek gayet güvenli. Büyük havayolları ve uluslararası havaalanları normal şekilde çalışıyor" demeçlerine de yer verildi.