Domates ihracatına kısıtlama getirildi

TARIM ve Orman Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarı için yeni tedbirler aldı. Bakanlık, domates ihracatının 14 Nisan'a kadar kısıtlanmasına karar verdi. Türkiye'de domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal artışın önüne geçmek için yeni bir adım atan Bakanlık, gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğunu belirterek taze ve soğutulmuş domates ihracatının, 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlanması kararlaştırdı. Ayrıca bazı ülkeler ve bölgelere yönelik ihracat başvuruları ise kapsam dışında tutuldu. KKTC, Filistin ve Azerbaycan'a ihracat kısıtlama kapsamında bulunmuyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE VERGİ DÜZENLEMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI kararıyla elektrik motorlu binek otomobiller için özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, motor gücü 160 kW'ı geçmeyenlerden, yüzde 10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya artırıldı. TOGG'un matrahının 1 milyon 250 bin lirayı aşmaması öngörülürken, ortalama fiyatın 1.5 milyon bandında olması bekleniyor. Motor gücü 160 kW'ı geçenlerden yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği ise 750 bin liradan 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.