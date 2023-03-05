‘Bir yıl içinde 2 milyon yeni konut yapacağız’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı'nda yaptığı sunumda, "Yaklaşık 1 milyon yeni konutun yapımı ve 1 milyon konut amaçlı arsa tahsislerimizi de hesap ettiğinizde son 1 yıl içinde ülkemize 2 milyon yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırmış olacağız" dedi. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısında Kurum, depremzedelere geçici barınma amacıyla 360 bin çadır kurulduğunu hatırlatarak, "1 milyon 440 bin vatandaşımızın barınması sağlanmıştır" dedi.

1999 ÖNCESİNDEKİLER...

Kurum, "Depremde yıkılan binaların yüzde 96.69'unun 1999 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Yeni yönetmeliğe göre, yani 2002 yılındaki yapı denetim sistemindeki düzenlemeler, yeni deprem yönetmeliği ile birlikte yapmış olduğumuz düzenlemeler çerçevesinde yıkılan binaların sadece yüzde 3.3'ünün 1999 sonrası yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Bu binalarda 145 bin vatandaşımızın yaşadığını da tespit ettik" ifadelerine yer verdi.