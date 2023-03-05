EYT’li çalışanlara ücret koruması

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesini vermeye başladı. Emeklilikte yaşa takılanlardan emekli olanların büyük bölümü çalışmaya devam edecek. Emekli olduktan sonra çalışacak olanlar ücretin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Bugün itibariyle 18 bin lira maaş alan bir EYT'li emekli olduktan sonra aynı işyerinde asgari ücretle çalıştırılamayacak. Emeklilik nedeniyle nitelikli elemanın ücreti düşürülemeyecek.

3 BİN 753 LİRA PRİM DESTEĞİ

EYT yasasıyla birlikte emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki de devreye alındı. Sosyal Güvenlik Destek Primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanacak. Prim teşvikine tabi olup emekli ve yaşlılık aylığı bağlananlara maaşları kesilmeden çalışma imkânı sunulacak. Bu destek asgari ücretli çalışan başına 500,40 lira ile tavan ücretli çalışan başına 3 bin 753 lira arasında değişecek. Özel sektör çalışanlarının yeniden eski işine dönüş için öngörülen süre de 30 güne çıkarıldı. EYT'den yararlananların tamamının çalışmaya devam etmesi durumunda prim teşvikinin maliyeti 10 aylık dönem için 6.3 milyar lira, yüzde 75'nin çalışmaya devam etmesi durumunda 4.7 milyar lira hesaplanıyor.

YÜZDE 87'Sİ İŞLERİNİN BAŞINDA

Emekliliğe hak kazanan SSK'lıların yüzde 87'si aktif olarak çalışma hayatında yer alıyor. Bu yıl emekli olabileceklerin 1.7 milyonu SSK, 496 bini Emekli Sandığı, 89 bini Bağ- Kur kapsamında bulunuyor. Destek primi teşviki ve yeni istihdamla birlikte SSK'lılarda (4A) prim kaybı beklenmiyor. EYT'de aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira hesaplanırken SSK'dan emekli olanlar için 7 bin 797 lira, Bağ-Kur'dan emekli olanlar 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar da yaklaşık 12 bin 389 lira alacak.

ESNAF PRİM ÖDEMEYECEK

Bağ-Kur kapsamında çalışan emekli EYT'liler, emekli aylıkları kesilmeden ve hiçbir prim ödemeden faaliyetine devam edecek. SSK, Emekli Sandığı'ndan emekli olduktan sonra Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başlayan EYT'liler de hiçbir prim ödemeden esnaflık yapabilecek. Taşerondan kadroya geçenler için de zorunlu emeklilik sona erdi.

TEFTISLE KARSILASACAK

İŞVEREN, EYT kapsamında emekli olduktan sonra 30 gün içinde yeniden işe aldığı personelin ücretini düşük bildirirse SGK tarafından teftişle karşı karşıya kalabilecek. EYT kapsamında emekli olanlar SSK ve Bağ-Kur'lu çalışmaya devam ederken emekli aylıklarında herhangi bir kesinti olmayacak. Kıdem tazminatı konusunda hak kaybına uğramamak için işverenle sözleşmesini emeklilik gerekçesiyle feshedildiğini bildirmekte fayda bulunuyor. Çalışılan mevcut sistemdeki gibi her yıl için 30 günlük brüt ücretten kıdem tazminatı alacak.

HAZAL ATEŞ