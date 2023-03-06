DASK’tan para alana da afet konutu yapılacak

Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalar sürerken konutu ağır hasarlı tespit edilip deprem sigortasından para alan vatandaşlara da afet konutu yapılacak. DASK'ı olan afetzede hem sigortadan para alabilecek hem de hak sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut yapılabilecek. Depremzedelerin hak sahipliğine göre işyeri ve kırsalda ahırlar da maliyetine iki yıl ödemesiz yapılacak. Konutunu güçlendirmek isteyenlere 8 yıllık, faizsiz güçlendirme kredisi kullandırılacak.



ÇOCUĞUN ADINA YAPILMIYOR

Eşinin üzerine olan konut hisseli olduğundan, bu durumda afetzedenin ağır hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel bulunmuyor. Afetzedelerin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla kendisine 1 tane konut yapılacak. İkamet ettiği konut ağır hasarlı dahi olsa, evli çocuğunun oturduğu, kendisine ait hasarsız başka bir konutu olan afetzedeler hak sahibi olamıyor. Afet meydana geldiği tarihte, konut afetzedenin üzerine kayıtlı ise çocuğu adına hak sahipliği devri yapılamıyor. Afet konutlarının, kat sayısı, metrekare, oda sayısı gibi detaylar TOKİ tarafından evlerin projelendirme aşamasında netleştiriliyor.



BİRİ AĞIR BİRİ ORTA HASARLI

İki konuttan biri ağır hasarlı diğeri orta hasarlı olan afetzedeler iki konuttan ayrı ayrı hak sahibi olamıyor. Afetzedenin talebine göre ağır hasardan dolayı yeni afet konutu yapılması ya da orta hasardan güçlendirme kredisi verilmesi söz konusu olabiliyor. Afetzedenin talebi halinde AFAD ağır hasarlı işyerleri ve ahırlar için de hak sahibi olunması koşuluyla yeni işyerleri, kırsalda ahırlar yapıyor.



İŞYERİ İÇİN ÖDEME ŞARTLARI

İşyeri yapımına göre bir maliyet bedeli çıkıyor. Bu bedel işyeri tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda, yıllık yüzde 4 faizle, ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle geri ödeniyor. Ahır yapımına göre de bir maliyet çıkıyor. Çıkan rakamı vatandaş, ahırların tesliminden sonra, ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere, sonraki 18 yılda faizsiz olarak, aylık ya da yıllık eşit taksitlerle geri ödeyecek.



GÜÇLENDİRME KREDİSİ

Orta hasarlı konut ve ahır için verilen güçlendirme kredisi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere, sonraki 8 yılda yıllık eşit taksitlerle, faizsiz geri ödeniyor.



KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AFET KANUNU

Kentsel dönüşüme giren bir konuttan dolayı hem Afet Kanunu'ndan hem de Kentsel Dönüşüm Kanunu'ndan dolayı hak sahibi olunamıyor. Bina kentsel dönüşüm alanı içinde kalsa dahi ağır hasarlı olarak tespit edildiği için kanuni koşullarını taşımak kaydıyla Afet Kanunu çerçevesinde hak sahibi olunabilir. Ancak, konutu kentsel dönüşüm alanı içerisinde yapılacağından Afet Kanunu kapsamından borçlandırılmakta olup, başka alanda konut verilmiyor. Hasarsız ya da az hasarlı olarak tespit edilmiş bir bina Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kaldıysa Afet Kanunu kapsamında değil, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında değerlendirilecek.



HAZAL ATEŞ

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