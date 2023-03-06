Deprem bölgelerinde üretim seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ülkenin gıda ambarı olan 11 depremzede ilde üretim seferberliği başlatılacak. Deprem bölgesinde kalan çiftçinin ihtiyaç duyacağı traktörden pulluğa kadar her türlü üretim aracı tedarik edilerek üretimin devamlılığı sağlanacak. Çiftçiye verilecek desteklerle asrın felaketi, üretime engel olmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerini artırarak sürdürürken, Tarım Kredi de çiftçinin ürününü Kooperatif Marketler'de satışa çıkarıyor.



TRAKTÖRDEN PULLUĞA

Depremin vurduğu 11 il, tarım yapılabilen 38 milyon dekarlık alanıyla ülkede üretimin yüzde 16'sını karşılıyor. Tüm sebze bahçelerinin büyük kısmının bulunduğu bu illerde kayısıdan fıstığa, pamuktan buğdaya, hayvansal ürünlerden zeytine kadar dünya markası ürünler için özel çalışma yapılacak. Depremzede üreticinin tohum, fide, gübre ve teçhizat gibi birçok kalemde yeni teşvikler sağlanacak. Tarımsal üretimde aslan payına sahip olan bölgede üretimin düşmesine izin verilmeyerek atılacak yeni adımlarla çiftçilerin kalkınması sağlanacak. Depremzede vatandaşların tarlaya inip ekimlerini yapması için traktörden pulluğa her türlü üretim aracı sağlanacak.



RANA BÜYÜKTAŞ

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