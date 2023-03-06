Emeklilik dilekçesi veren ertesi gün işbaşı yapacak

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için 'emeklilik veya toptan ödeme nedeniyle' tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak. Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunmasıyla ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yaparak aynı işyerinde aralıksız çalışmaya devam edebilecek. Bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren yarın yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek. Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan'dan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek. EYT kapsamında olup ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor. Bu kapsamda olanlar da EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Koşulları yerine getirdikleri tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilecek.

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