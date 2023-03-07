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Haberler Ekonomi Burs ve öğrenim kredisi Mart ödemeleri başladı

Burs ve öğrenim kredisi Mart ödemeleri başladı

7.3.2023

Burs ve öğrenim kredisi Mart ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, dün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mart, "2" olanlar 7 Mart, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
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