  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi DASK’ın hasar ödemesi 2 milyar 51 milyonu aştı

DASK’ın hasar ödemesi 2 milyar 51 milyonu aştı

7.3.2023

DASK’ın hasar ödemesi 2 milyar 51 milyonu aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) dün itibarıyla 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği bildirildi. DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği kaydedildi. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 326 bin 895 ve ödenen tazminat tutarı ise 2 milyar 51 milyon 353 bin 256 TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA