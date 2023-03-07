Girişimciler için eşsiz fırsat: Bilişim Vadisi, 3. mobilete programını başlattı

TÜRKİYE'NİN teknoloji ve inovasyon merkezi Bilişim Vadisi, girişimciler için heyecan verici bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamada 3'üncü Mobilite Hızlandırma Programı başvurularının 6 Mart itibariyle başladığı belirtildi. Girişimcilerin gelişimi için eşsiz imkanlar sunan program için son başvuru tarihi 27 Mart olarak duyuruldu. Mobilite sektörünün gelişimine büyük katkı sunacak program kapsamında girişimciler, alanında uzman yerli ve yabancı mentorlardan birebir danışma desteği alacak. Program çerçevesinde sektör liderleri tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler gerçekleştirilecek, yerli ve yabancı yatırım fonları ile görüşme imkanına kapı açılacak. 1 milyon lira destekli KOSGEB İleri Girişimcilik Programı'ndan da yararlanma fırsatı sunan programın sonunda "Demoday" ile yatırımcılarla bir araya gelinecek.

MURATHAN YILDIRIM