İzmirli mama şirketine Belçika’dan ortak geliyor

Belçikalı United Petfood, Türkiye evcil hayvan mamasının en önemli markalarını bünyesinde barındıran Lider'e ortak olma kararı aldı. Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru onaylanırsa Lider'e Belçikalı ortak gelecek. 2009 yılında kurulan İzmir merkezli Lider Pet Food, 40 bin metrekarelik üretim tesisinde 220 bin tonluk üretim yapıyor. Yaklaşık 98 milyon dolarlık ciro yapan Lider Pet Food'un 350'den fazla çalışanı bulunuyor. 95 ülkeye ihracat yapan United Petfood, bin 800'den fazla çalışanı istihdam ediyor. Dünyanın genelinde 300 milyar dolarlık büyüklüğe sahip evcil hayvan ürünleri pazarı Türkiye'de 1 milyar dolarlık bir hacme sahip.

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