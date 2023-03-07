STK’lardan ortak çağrı: Adıyaman’ı ağır sanayi ayağa kaldırır

Asrın deprem felaketinde il genelinde 35 bin binanın yıkık, acil yakılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasını yönelik önerileri sıralayan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ortak yaptıkları açıklamada kentin toparlanması ve il dışına göç edenlerin dönüşünü sağlamak için yapılması gereken önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

15 STK'nın paydaşı olduğu açıklamalarda, ağır sanayi, ekonomi, turizm, tarım ve hayvancılık vurgusu yapıldı. Bursa Adıyamanlılar Derneği Genel Sekreteri Ergin Polat, "Adıyaman'da insanımızı yaşatmak için tek ve en kestirme çözüm yolu ekonomiyi canlandırmaktan geçiyor. Bunun da öncelikli adımı kentte ana sanayi kurmak. Adıyaman dışındaki sanayi kentlerinde yaşayan, yetişmiş bütün mühendis ve işgücümüz memlekete gitmek için can atıyor" dedi.