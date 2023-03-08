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Haberler Ekonomi Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor

Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor

8.3.2023

Fahiş fiyat artışlarına göz açtırılmıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, hemen her alanda karşılaşılması muhtemel fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. GİB Başkanı Bekir Bayrakdar, özellikle şehirlerarası bağlantı yollarında yol denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın taşındıkları illerde gerek kiralık gerekse de satılık konutlarda fiyat hareketlerini yakından takip ediyoruz. Ülke genelinde bu bağlamda elde ettiğimiz ilk verilere göre deprem tarihi sonrası fiyatlarında artış yapan 37 bin 367 satılık ve 7 bin 363 kiralık konut ilanı tespit ettik. Sahada yapacağımız denetimlerin sonuçlarını Ticaret Bakanlığı ile paylaşacağız."
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