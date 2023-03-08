İzmir’de “İlk Evim, İlk İş Yerim” kura çekimleri bugün başlıyor

Kura çekimlerine yeniden başlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde depremden etkilenen illere öncelik verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı projede kura çekimlerinin ilk 7 etabı 75 ilde tamamlanmıştı. Kura çekimleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. İzmir'de "İlk Evim, İlk İşyerim" kura çekimleri bugün başlıyor. Çekimler 8-14 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek, böylece beş ilde 21 bin 219 konutun kuraları çekilmiş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde 8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuralarının noter huzurunda çekileceği kaydedilerek o iller şöyle belirtildi: 8-14 Mart İzmir 12 bin 400 konut, 8-9 Mart Afyonkarahisar 3 bin 169 konut, 11 Mart Edirne bin 363 konut, 12 Mart Kırklareli bin 189 konut, 13-14 Mart Tekirdağ 3 bin 98 konut.