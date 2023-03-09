Çarkıfelek meyvesini İzmir’de serada üretiyor

UZUN yıllar turizmcilik yapan Anıl Aksema, ülkemizde "çarkıfelek", "aşk meyvesi" ve "tutku meyvesi" adıyla bilinen passiflora (passion fruit) isimli meyveyi İzmir'de üretmeye başladı.

Türkiye'nin ithal ettiği meyveyi Güzelbahçe'de 3 bin metrekarelik alanda kurduğu serada yetiştiren Aksema, "Hedefimiz, hem İzmir'den iç pazara en uygun fiyatla ürün verebilmek hem de Avrupa'ya en taze ve en aromatik meyveyi yedirebilmek" dedi.

Meyvenin çeşitli cinslerinden elde ettiği melez ırkları da yetiştiren Aksema, reçel, sos ve çay formları üzerinde de Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Antalya, İstanbul, Kayseri'ye ürün göndermeye başladıklarını belirten Aksema, meyvelerinin İzmir'de çeşitli manavlarda da satıldığını kaydetti.