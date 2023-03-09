Deprem göçüne karşı özel teşvik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen illerde yatırım ve istihdam kayıplarının önlenmesi için işaretlerini verdiği özel teşviklerin ayrıntıları netleşti. Yeni yatırımlar için en yüksek destekleri içeren Cazibe Merkezleri Programı, Cumhurbaşkanı kararıyla deprem illerinin tamamında uygulanacak. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla 24 ilde uygulanan programın kapsamı Cumhurbaşkanı kararıyla genişletiliyor.

10 YIL SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Mevcut uygulamada Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa'nın kapsamda olduğu cazibe merkezleri programından Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Elazığ da yararlanacak. Programdan yararlanan işletmelere yürürlükteki yatırım teşvik mevzuatında 6. bölge için verilen desteklerin tamamı sağlanıyor.

Özel sektör yatırımlarını destekleyen, istihdam, üretim, ihracatı artırarak bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan program kapsamında sigorta primi işveren hissesi ve işçi hisse desteği 10 yıl boyunca devam edecek. Kurumlar vergisi yüzde 50 yatırıma katkı oranına göre yüzde 90 indirimli uygulanacak. İmalat sanayindeki yatırımlara inşaat gideri için KDV iadesi sağlanacak.

İşletme döneminde enerji giderlerinin yüzde 30'una toplamda 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl boyunca destek verilecek. Makine ve teçhizat alımlarındaki KDV istisnası, ithal makine için gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak. Yatırım yerini devlet tahsis edecek. İmarla ilgili bina inşaat yapı kullanma izni, parselasyon harcında istisna sağlanacak. İnşa edilen binalar da 5 yıl süreyle bina vergisinden muaf tutulacak.

Teşvik süresi sonuna kadar arazi vergisi muafiyeti uygulanacak. Teşvikli yatırımlar için kullanılacak kredilerin faizi, yatırımın bulunduğu bölgeye göre değişen oranlarda destekleniyor. Üst limiti 1.8 milyon lira olmak üzere Türk Lirası kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan indirim yapılacak.

ÜRETİCİNİN KREDİ BORCU 1 YIL FAİZSİZ ERTELENDİ

DEPREM bölgesindeki çiftçilere yönelik de bazı adımlar atıldı. Bu kapsamda, afetten etkilenen çiftçilerin Hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle faizsiz ertelendi. Her büyükbaş hayvan için 500 lira, her küçükbaş hayvan için ise 50 lira yem desteği sağlandı.