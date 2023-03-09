Domates ihracatında kısıtlama kaldırıldı

TARIM ve Orman Bakanlığına, domates başta olmak üzere bazı tarımsal ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yapma yetkisi veren tebliğin yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığından da 81 il tarım ve orman müdürlüğüne yollanan yazıda, domates için uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığı bildirilerek, bu kapsamda, domates (taze/soğutulmuş) ihracatı için bitki sağlık sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı ifade edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu, yasağın üreticilere zarar vereceğini dile getirmişti.

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