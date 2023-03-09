Prim borcu olan EYT’lilere kredi desteği

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini geçti. Başvuruların beşte üçü e-Devlet'ten yapılırken, bankalar prim borcu olan EYT'liler için kredi desteği vermeye, promosyonda limitleri yükseltmeye başladı. Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden yapılıyor.

Eş zamanlı olarak çalıştıkları kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu'na "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor. 657 sayılı memurlarla birlikte, farklı statüde işçilerin de yer aldığı kamu çalışanlarının EYT'ten yararlanma ve işten ayrılma durumları SSK, Bağ- Kur sigortalılarından farklılık gösteriyor. Cumhurbaşkanının atadığı, görevlendirdiği, TBMM'de yapılan seçimler sonucu görevlendirilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığı tabip ve uzman tabip kadrosuna atananlar emekli olduktan sonra memur olarak işine devam edebiliyor. Mahalli idarelerde memur kadrosuna atananların da emekli aylıkları kesilerek maaşlı devam etmeleri imkânı bulunuyor. Bu listenin dışındaki polis, öğretmen gibi kamu çalışanlarından yaşlılık aylığı alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanamıyor.

İZMİR'DE BASVURULAR 40 BINI GEÇTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, İzmir'de EYT için başvuranların sayısının 40 bini aştığını belirtti. Kurt, "Vatandaşlarımız nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. Bağ-Kurlular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek" dedi. EYT'liler, SGK İzmir İl Müdürlüğü binasında yoğunluk oluştururken Kurt, "Maaşın bağlanması SMS ile bildirilecek" dedi.