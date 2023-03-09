  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tarımda en yüksek Ocak-Şubat ihracatı

Tarımda en yüksek Ocak-Şubat ihracatı

9.3.2023

Tarımda en yüksek Ocak-Şubat ihracatı
TARIM sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocakşubat ihracatına imza attı. Yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 16,2 pay aldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 820 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 634 milyon 488 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 201 milyon 220 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon 146 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocakşubat ihracatını gerçekleştirdi. Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ihracat rekoru kırarken, Irak'a hububat ihracatı 295 milyon doları aştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA