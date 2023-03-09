Tarımda en yüksek Ocak-Şubat ihracatı

TARIM sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocakşubat ihracatına imza attı. Yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 16,2 pay aldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 820 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 634 milyon 488 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 201 milyon 220 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon 146 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocakşubat ihracatını gerçekleştirdi. Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ihracat rekoru kırarken, Irak'a hububat ihracatı 295 milyon doları aştı.

DİĞER