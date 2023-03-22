Altın için kuyumculardan panik satışı uyarısı

Düşen ve yükselen fiyatlarıyla gündeme gelen altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın rekorunu kıran altın, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de bulunan 2 ayrı bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam etmesi beklenirken, seçime kalan 2 aylık süreçte sakin bir grafik öngörülüyor. Kuyumcu Emre Öztürk vatandaşın oluşabilecek düşüşlere karşı panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirterek, "Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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