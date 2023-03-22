Evi hasarlı depremzedeler faturalarını ödemeyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırıldı.



İCRA TAKİBİ KALKTI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçları silindi. Bu abonelerin 6 Şubat'a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar olan borçları silindi. Silinen fatura borçlarına yönelik açılmış dava veya icra takibi varsa sona erdi. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin, 6 Şubat'tan sonraki faturaların ödemesi de 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Bu faturalar haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Erteleme işlemi, başvuruya gerek olmadan dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek. Erteleme kararı konut abonelerini kapsıyor.

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